एपी पुलिस कांस्टेबल मेंस रिजल्ट/मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक

आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (Andhra Pradesh State Level Police Recruitment Board) (APSLPRB) ने एपी पुलिस कांस्टेबल मेंस (AP Police Constable Mains) मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट APSLPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। जो उम्मीदवार 17 मार्च, 2019 को AP Police Constable Mains लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे वेबसाइट पर लॉग इन कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 64 हजार 574 उम्मीदवार शामिल हुए थे। कुल 2 हजार 723 पदों को भरा जाएगा। APSLPRB ने रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ Marks और उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।

AP Police Constable Merit List 2019 : ऐसे करें चेक

-APSLPRB की आधिकारिक वेबसाइट slprb.ap.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर Lastest News section के तहत 'Download the Merit List for the post of Firemen A.P Fire & Emergency Services Department - 2019-09-12' पर क्लिक करें

-स्क्रीन पर नया पेज डिस्पले हो जाएगा

-पेज पर रिजल्ट ब्लॉक दिखाई देगा

-मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा AP Police Constable Result 2019

-रिजल्ट को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें