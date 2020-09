Assam PSC Recruitment 2020: ग्रुप ए और बी के 331 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

Assam PSC Recruitment 2020: असम लोक सेवा आयोग (APSC) ने विभिन्न विभागों में रिक्त ग्रुप ए और बी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती कुल 331 पदों पर की जाएगी। रिक्त पदों में असम पुलिस सेवा, असम सिविल सेवा और अन्य सेवाओं के पद शामिल हैं। APSC CCE 2020 पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार www.apsc.nic.in 2020 पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर, 2020 से शुरू होगी और 10 अक्टूबर, 2020 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक समाप्त हो जाएगी।

Assam PSC Recruitment 2020 नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें

महत्वपूर्ण तिथियाँ

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि - 8 सितंबर, 2020

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि - 10 सितंबर, 2020

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 10 अक्टूबर, 2020 (मध्यरात्रि 12:00 बजे तक)

परीक्षा तिथि - बाद में अधिसूचित की जाएगी

रिक्ति विवरण

Assam Civil Service-121 पद

Assam Police Service- 69 पद

Superintendent of Taxes - 6 पद

District Transport Officer - 5 पद

Labour Inspector- 18 पद

Inspector of Taxes - 27 पद

Inspector of Excise - 7 पद

Block Development Officer- 33 पद

Assistant Employment Officer - 4 पद

Sub Registrar - 31 पद

Assistant Manager Industries - 10 पद

ऐसे करें अप्लाई

APSC की आधिकारिक वेबसाइट - www.apsc.nic.in पर जाएं

होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें (लिंक एक्टिव होने के बाद)

APSC 2020 भर्ती आवेदन पत्र में पूछे गए विवरण भरें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

सफलतापूर्वक APSC CCE भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करें। आवेदन का प्रिंट लेना न भूलें।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और एक व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा।