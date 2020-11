BEL Recruitment 2020: गाजियाबाद यूनिट में अप्रेंटिस के लिए निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

BEL Recruitment 2020: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने गाजियाबाद यूनिट में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार, नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न ट्रेड्स में कुल 50 ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के पद भरे जाने हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर, 2020 है। चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें 11,110 रूपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा।

BEL Recruitment 2020 Vacancy Details

मेकेनिकल इंजीनियरिंग: 15 पद

कंप्यूटर साइंस: 10 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स: 15 पद

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: 4 पद

सिविल इंजीनियरिंग: 6 पद

शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 31 दिसंबर, 2017 के बाद AICTE या GOI से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित फील्ड में बीई/बीटेक उत्तीर्ण होना चाहिए।

आयु सीमा

उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 31 दिसंबर, 2020 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन उनके मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना चेक कर सकते हैं।

How To Apply For BEL Recruitment 2020

आवेदन करने के लिए सबसे पहले NATS पोर्टल, mhrdnats.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर उपलब्ध Enroll सेक्शन में जाएं।

अब उम्मीदवार अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके फॉर्म भरें।

भरे हुए फॉर्म को डाउनलोड कर लें व प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रखें।