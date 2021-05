BNP Recruitment 2021: बैंक नोट प्रेस, देवास (BNP) ने विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचन जारी की है। इस भर्ती के जरिए वेलफेयर ऑफ‍िसर, जूनियर ऑफिस असिस्‍टेंट, सुपरवाइज़र और जूनियर टेक्‍नीशियन के पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bnpdewas.spmcil.com पर जकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 12 मई से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जून 2021 निर्धारित की गई है। उक्त पदों पर भर्ती से संबंधित सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें। विस्तृत अधिसूचना का डाइरेक्ट लिंक patrika.com के पेज पर भी दिया गया है।

Click Here For More Information

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि- 12 मई 2021

आवेदन करने की लास्‍ट डेट- 11 जून 2021

Read More: 12वीं पास के लिए सचिवालय सहायक और स्टेनोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती

रिक्तियों का विवरण

कुल पदों की संख्या - 135 पद

जूनियर टेक्नीशियन - 113 पद

वेलफेयर प्रेस - 01 पद

सुपरवाइज़र - 02 पद

जून‍ियर ऑफिस असिस्‍टेंट - 15 पद

सेक्रेटियल असिस्‍टेंट - 01 पद

जूनियर ऑफ‍िस असिस्‍टेंट - 03 पद

Read More: एमटीएस सहित अन्य के पदों पर निकली अर्जेन्ट भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

पात्रता

सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता अलग -अलग निर्धारित की गई है। इस Governement Jobs के लिए संबंधित ट्रेड में ग्रेजुएट उम्‍मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्‍मीदवारों को टाइपिंग या स्‍टेनो का ज्ञान जरूरी है। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

BNP Recruitment 2021

आयु सीमा

सभी पदों के लिए आयु सीमा का निर्धारण भी अलग -अलग किया गया है। न्यूनतम 18 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा संबंधी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें।

Read More: मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली सीधी भर्ती, डाइरेक्ट इंटरव्यू से होगा चयन

चयन प्रक्रिया

इस Sarkari Naukri के लिए उम्मीदवारों का चय‍न ऑनलाइन एग्‍जाम और स्‍टेनो/टाइपिंग गति परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान की बात करें तो पदों के अनुसार सैलरी का निर्धारण किया गया है, जिसमें आधिकारिक वर्ग के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये महीना सैलरी का भी प्रावधान है।

Web Title: Govt Jobs: BNP Recruitment 2021 for the post of welfare officer & supervisor