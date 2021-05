CCRAS Delhi Recruitment 2021: एमटीएस सहित अन्य के पदों पर निकली अर्जेन्ट भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

CCRAS Delhi Recruitment 2021 Notification: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), प्रोग्राम मैनेजर, जूनियर प्रोग्राम मैनेजर और डेटा असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर उपलब्ध है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 10 मई 2021 तक निर्धारित प्रारूप में उक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CCRAS Delhi Recruitment 2021 Important Date

आवेदन भेजने की अंतिम तिथि - 10 मई 2021 शाम 6 बजे तक

CCRAS Delhi Recruitment 2021 Post Details

मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) - 1 पद

कार्यक्रम प्रबंधक (प्रशासन) - 1 पद

कार्यक्रम प्रबंधक (लेखा) - 1 पद

जूनियर प्रोग्राम मैनेजर - 1 पद

डाटा असिस्‍टेंट - 1 पद

CCRAS Delhi Recruitment 2021 Pay Scale

मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) - 16,000 रूपए

कार्यक्रम प्रबंधक (प्रशासन) - 50,000 रूपए

कार्यक्रम प्रबंधक (लेखा) - 50,000 रूपए

जूनियर प्रोग्राम मैनेजर - 50,000 रूपए

डेटा असिस्टेंट - 20,000 रूपए

CCRAS Delhi Recruitment 2021 Education Qualification

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) - इस पद के लिए आवेदक का न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है।

कार्यक्रम प्रबंधक - अस्पताल प्रशासन में एमबीए

कार्यक्रम प्रबंधक - वित्त में एमबीए

डाटा असिस्टेंट - कंप्यूटर एप्लीकेशन / आईटी में स्नातक। MS Office, MS Word, MS Powerpoint, MS Excel और अन्य कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान होना जरुरी है।

जूनियर प्रोग्राम मैनेजर - आयुर्वेद, यूनानी और होमपैथी प्रणाली में से किसी में स्नातक

CCRAS Delhi Recruitment 2021 Age Limit

एमटीएस और तिथि सहायक - 40 वर्ष

मैनेजर - अधिकतम 50 वर्ष

CCRAS Delhi Recruitment 2021 Application Process



इस Govt Jobs के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मई 2021 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार [email protected] पर ईमेल से आवेदन भेज सकते हैं।

