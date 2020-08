BPSC Recruitment 2020 : प्रोफेसर के 133 पदों के लिए निकली भर्ती, 25 अगस्त से करें अप्लाई

BPSC Recruitment 2020 : बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) (बीपीएसएसी) (BPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर गणित में व्याख्याता (Lecturer in Mathematics), मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर (Professor in Mechanical Engineering) और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर (Associate Professor in electronics and communication engineering) के कुल 133 रिक्त पदों की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होगी और उम्मीदवार 23 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे।

वेकेंसी डिटेल्स

-मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर : 36 पद

-इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग प्रोफेसर : 50 पद

-गणित प्रोफेसर : 47 पद

BPSC Recruitment 2020 : पे स्केल

-मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर : 1 लाख 44 हजार 200 रुपए (level- 14)

-इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग प्रोफेसर : 31 हजार 400 रुपए (level- 14)

-गणित प्रोफेसर : 1 लाख 44 हजार 200 रुपए (level- 14)

पात्रता मानदंड

प्रोफेसर : उम्मीदवार ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी डिग्री कर रखी हो और बैचलर या मास्टर लेवल में प्रथम श्रेणी या समकक्ष में पास की हो।

एसोसिएट प्रोफेसर : उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (lectronics and Communication Engineering) में पीएचडी डिग्री हासिल कर रखी हो और बैचलर या मास्टर लेवल में प्रथम श्रेणी या समकक्ष में पास की हो।

व्याख्याता : उम्मीदवार ने गणित में पीएचडी डिग्री हासिल कर रखी हो और बैचलर या मास्टर लेवल में प्रथम श्रेणी या समकक्ष में पास की हो।

BPSC Recruitment 2020 : चयन प्रक्रिया

प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए : आवेदकों का चयन अकादमिक प्रदर्शन, अनुसंधान प्रदर्शन, डोमेन ज्ञान और शिक्षण कौशल के आधार पर किया जाएगा।

व्याख्याता पद के लिए : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से, कार्य ज्ञान और शिक्षण कौशल के आधार पर किया जाएगा।