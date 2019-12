CDAC C-CAT admit card 2019 जारी, अभी करें डाउनलोड

CDAC C-CAT admit card 2019 : सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांसड कंप्यूटिंग (Centre for Development of Advanced Computing) ने आधिकारिक वेबसाइट पर सी कैट एडमिट कार्ड (C CAT admit card) जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, वे फॉर्म नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल कर वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।