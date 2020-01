Govt Job: केंद्र सरकार का बेरोजगारों को तोहफा, हजारों नहीं लाखों को मिलेगी नौकरी

केंद्र (central government) की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी विभागों को मौजूदा रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताजा डाटा के अनुसार अलग-अलग विभागों में 6.83 लाख से ज्यादा पद खाली (More than 6.83 lakh posts vacant) हैं। पीएम मोदी (PM Modi) की अगुवाई वाली निवेश और विकास की कैबिनेट कमेटी (Cabinet committee) ने अपनी बैठक में अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों (Individual ministries and departments) में वर्तमान में मौजूद खाली पदों को भरने के समयबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दिया है।

सभी विभागों के सचिवों निर्देश जारी

केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों (Secretaries) को जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी मंत्रालय या विभाग अपने यहां या संबंधित और सबऑर्डिनेट दफ्तरों में वर्तमान में मौजूद खाली पदों को भरें।

मासिक आधार पर रिपोर्ट मांगी

कार्मिक मंत्रालय ने वर्तमान में मौजूद रिक्तियों को भरने के लिए किए जा रहे काम पर मासिक आधार पर रिपोर्ट मांगी है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक, ऐसी पहली रिपोर्ट मंत्रालय के पास 5 फरवरी तक भेजनी है।