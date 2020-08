Common Eligibility Test : वर्ष में दो बार आयोजित होगी सामान्य पात्रता परीक्षा, तीन स्तर पर होगा परीक्षा का आयोजन, यहां पढ़ें

Common Eligibility Test : राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के गठन को केंद्रीय केबिनेट से मंजूरी मिलने बाद रेलवे, एसएससी और बैंकिंग (आईबीपीएस) की ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) का वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। इसमें प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन तीन स्तरों - 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तरों पर किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू होगी जिसे बाद में जारी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम के अलावा विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानि 2021 से किया जाना है, इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग-अलग आवेदन नहीं करने होंगे।

The #NationalRecruitmentAgency will prove to be a boon for crores of youngsters. Through the Common Eligibility Test, it will eliminate multiple tests and save precious time as well as resources. This will also be a big boost to transparency. https://t.co/FbCLAUrYmX