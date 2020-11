Govt Jobs 2020: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के क्रियान्वयन के लिए रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली है। यह भर्ती अधिसूचना कंसल्टेंट के 13 पदों पर जारी की गई है। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ए, बी और ए/बी कंसल्टेंट की भर्ती संविदा के आधार पर की जानी है। संविदा की अवधि आरंभ में मार्च 2021 तक होगी, जिसे उम्मीदवार के प्रदर्शन और बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 नवंबर 2020 से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम 18 दिसंबर 2020 है।

Click Here For Download CPCB Recruitment 2020 Notification

CPCB Recruitment 2020 Eligibility

कंसल्टेंट ए – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से इन्वार्यमेंटल साइंस / इंजीनियरिंग / मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री या इन्वार्यमेंटल / सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री। साथ ही, सम्बन्धित कार्य का 3 वर्षों का अनुभव। वहीं, उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कंसल्टेंट बी – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से इन्वार्यमेंटल साइंस / इंजीनियरिंग / मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री या इन्वार्यमेंटल / सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री। साथ ही, सम्बन्धित कार्य का 5 से 10 वर्षों का अनुभव। वहीं, उम्मीदवारों की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

CPCB Recruitment 2020 Selection Process

सीपीसीबी कंसल्टेंट भर्ती 2020 के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा और उन्हें अपने सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनीं होंगी।

How to apply for CPCB Recruitment 2020

आवेदन करने के लिए सबसे पहले बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहाँ होम पेज पर दिए गए जॉब सेक्शन https://cpcb.nic.in/jobs.php पर जाएं। आगे की टैब में संबंधित भर्ती के लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसमें मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट कर देवें। उक्त पदों पर भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।