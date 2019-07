सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पदों की निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

CRIS recruitment 2019 : सेंटर फॉर रेलवे इनफॉर्मेशन सिस्टम (Center for Railways Information Systems) (CRIS) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Assistant Software Engineers) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर 7 अगस्त, 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 50 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई को शुरू हो गई थी।

CRIS recruitment 2019 : वेकेंसी

कुल पद : 50

पद का नाम (Name of the post) : सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Assistant Software Engineers)

पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता : इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ Bachelor of Engineering/B.Tech degree in Computer Science and Engineering/ Technology/ Information Technology/ Computer Applications/ MCA/ B.Sc (Computer Science) डिग्री होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक मांगे गए हैं। साथ ही उम्मीदवारों ने न्यूनतम GATE score हासिल कर रखा हो।

उम्र सीमा : उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन करते वक्त उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 22 साल होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन GATE score के आधार पर होगा।

ऐसे करें अप्लाई : उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cris.org.inठ पर लॉग इन कर 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं।

आवेदन फीस

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 1000 रुपए अदा करने होंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।