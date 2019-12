CSBC Bihar Home Guards recruitment 2019 : एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

CSBC Bihar Home Guards recruitment 2019 : केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल (Central Selection Board of Constable) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार होम गार्ड भर्ती 2019 (Bihar Home Guards recruitment 2019) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, वे वेबसाइट पर लॉग इन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर भर्ती परीक्षा 29 दिसंबर, 2019 को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी।

Bihar Home Guards recruitment 2019 admit card : ऐसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर 'Bihar Home Guards' tab पर जाएं

-'Download your e-Admit Card for Written Examination of BHG Constable Driver. (Advt. No. 03/2019)' लिंक पर क्लिक करें

-स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा

-'Download written admit card' लिंक पर क्लिक करें

-अपने क्रेडेंशियल्स डालने के बाद लॉग इन करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा एडमिट कार्ड

-एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

डुप्लिकेट एडमिट कार्ड

अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं तो वे 26 और 27 दिसंबर को राजधानी पटना स्थित Bihar CSBC office जाकर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक डुप्लिकेट एडमिट कार्ड जारी करवा सकते हैं।