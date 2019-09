विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए यूपीएससी ने जारी की तारीखें, ऐसे करें चेक

UPSC recruitment exams 2019 : संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) 20 अक्टूबर, 2019 को विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं (recruitment examinations) का आयोजन करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (computer based test) (CBT) सैन्य इंजीनियर सेवा में उप वास्तुकार (Deputy Architect in Military Engineer Service), नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में संचालन सहायक निदेशक (Assistant Director of Operations in Directorate General of Civil Aviation), वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार (लागत) के कार्यालय में सहायक निदेशक (लागत), दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी) पदों के लिए के लिए आयोजित की जाएगी। आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा 20 अक्टूबर, 2019 को सुबह 9.30 से 11.30 बजे तक आयोजित करेगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जल्द ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उम्मीदवार आयोगी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

UPSC civil service recruitment exams 2019 admit card : ऐसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

-‘download admit card’ link पर क्लिक करें

-रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर एंटर करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा एडमिट कार्ड

-डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

भर्ती परीक्षा भोपाल, कोलकाता, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, डिसपुर, चेन्नई, नागपुर, लखनऊ, जम्मू, पोर्ट ब्लेयर।