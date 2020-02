Delhi Police MTS का रिजल्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Delhi Police Result 2020: दिल्ली पुलिस ने Delhi Police MTS पोस्ट के लिए आयोजित एग्जाम्स में चयनित किए गए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.nic.in पर जारी की गई है। विभाग द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस MTS (सिविलियन) 2018 हेतु कुल 246 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। रिजल्ट Pdf फॉर्मेट में जारी किया गया है।

ऐसे करें Delhi Police MTS Result चेक

Step (I) - रिजल्ट देखने के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट http://delhipolice.nic.in/ ओपन करें।

Step (II) - होमपेज पर टॉप मेन्यू में Recruitment के लिंक पर क्लिक करें। इससे एक नया पेज ओपन होगा।

Step (III) - इस पेज पर सबसे उपर Direct recruitment for the post of MTS (Civilian) in Delhi Police Exam., 2017- regarding declaration of Final Result का लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करने से एक pdf फाइल ओपन होगी। जिसमें इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों के रोल नम्बर दिए गए हैं। इस फाइल को आप डाउनलोड कर प्रिंट भी ले सकते हैं।

चयनित किए गए उम्मीदवारों को उनके विषय संबंधित जानकारी का भी टेस्ट देना होगा जो इस प्रकार है-

Delhi Police MTS Trade Test (10th Pass Govt Jobs )

बागवानी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खेती के बारे में पुछा जाएगा। सबसे पहले तो अभ्यर्थी को फसलों की जानकारी होनी चाहिए। दृश्य परीक्षण बतौर अभ्यर्थी के पौधे रखे जाएंगे। पौधों के नाम बताने होंगे। जैविक के साथ ही सभी प्रकार की विशेषताएं कृषि विशेषज्ञों के सामने रखनी होगी। बागवानी में बहुत से अभ्यर्थी कृषि विज्ञान विषय से संबंधित भी होंगे।

Delhi Police MTS Washer Man Trade Test

वॉशरमैन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ट्रेड टेस्ट में कपड़ों के अनुसार ट्रेड देना होगा। किस कपडे के लिए सबसे उपयुक्त प्रोडक्ट कौनसा होगा। सर्दी और गर्मी के कपडे होने के अतिरिक्त उप पर स्त्री करने के भी प्रकार पूछे जाएंगे।

Delhi Police MTS Barber Trade Test

बार्बर के पद पर भर्ती ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी को इतना भी पता नहीं चलता कि उसे किस कारण से बाहर निकाल दिया। अभ्यर्थी से बिना बाल कटवाए, सिर्फ कैंची पकड़ने मात्र से ही पहचान कर ली जाती है कि अभ्यर्थी को वास्तविकता में कितना कुछ आता है। कैंची हमेशा अंगूठे के साथ तीसरी (अनामिका) अंगुली में पकड़ी जाती है। वाटर करियर में ज्यादा कुछ नहीं होता लेकिन रख रखाव का ज्यादा ध्यान रखा जाता है।

Delhi Police MTS Carpenter Trade Test

कारपेंटर के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी से ट्रेड टेस्ट में टूटी हुई लकड़ी के फर्नीचर ठीक करवाए जाएंगे। लकडी की पहचान भी करवा सकते हैं। लकड़ी दिखाकर ही उस पेड़ का नाम पुछा जाता है। फर्नीचर के डिज़ाइन भी बनवाये जा सकते हैं। मरम्मत के कार्य से ही पहचान की जा सकती है।

Delhi Police MTS Tailor Trade Test

टेलर के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास मशीन के अतिरिक्त साधारण ज्ञान होना भी जरुरी है। अच्छा दर्जी वो होता है जो सबसे पहले कपडे की पहचान करना जानता हो। सिलाई के नाम भी उन्हें पता होने चाहिए। तिरा क्या होता है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कपड़ों की सिलाई के अतिरिक्त कुछ उपकरण भी होते हैं जैसे बटन लगाने से पहले अंगूठे में क्या पहना जाता है।