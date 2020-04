Delhi University Recruitment 2020: Sarkari Naukri 2020 के लिए जल्द करें आवेदन, 50 हजार मिलेगी सैलरी

नई दिल्ली. Delhi University Recruitment 2020: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri 2020) पाने के लिए अभ्यर्थी दिन-रात मेहनत करते है व ज्यादा ज्यादा पढ़ लिखकर नौकरी का अवसर तलाशते हैं। अब उनकी ये तलाश पूरी हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। इसके लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 15 मई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं।

जानिए कितनी होगी सैलरी

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन गेस्ट फैकल्टी के तौर पर किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 28 पदों पर गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाना है। सैलरी 50 हजार महीने दे जाएगी।

21 अप्रैल से शुरू हो गए आवेदन

भर्ती के लिए 21 अप्रैल 2020 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहर 15 मई, 2020 तक चलेगी। इस वैकेंसी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमानुसार आयु सीमा निर्धारित की गई है।

इस लिंक पर करें आवेदन

नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीद्वार को 12वीं के बाद के एजुकेशन से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रति यानी कॉपी शेल्फ अटेस्ट करके आवेदन पत्र के साथ अधिसूचना में दिए गए पते पर जमा करना होगा। उम्मीदवार चाहें तो इसे पोस्ट से भी भेज सकते हैं या फिर खुद भी जाकर जमा कर सकते हैं। इस लिंक http://du.ac.in/du/ पर आवेदन की पूरी जानकारी लें सकते हैं।

इनको मिलेगी छूट

नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन कर रहे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन और पीएचडी लेवल पर मार्क्स में 5 फीसदी की छूट दी जा सकती है। आवेदन पत्र में गलत जानकारी के पाए जाने पर उम्मीदवार का एप्लिकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा।

Company Name- Delhi University

Post Name- Guest Faculty

No of Posts- 28 Posts

Salary- Rs. 50,000/-Per Month

Job Location- New Delhi

Last Date to Apply-15/05/2020

