AI युग में करियर को मॉडर्न ट्विस्ट: अमेरिका में 1.81 लाख कर्मचारियों के जॉब टाइटल बदलेंगे

दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में से एक डेलॉइट अब अपने अमेरिकी वर्कफोर्स को पूरी तरह नया लुक देने जा रही है। कंपनी ने घोषणा की है कि 1 जून 2026 से उसके 181,500 अमेरिकी कर्मचारियों के जॉब टाइटल बदल जाएंगे। यह बदलाव इतना बड़ा है कि हजारों-हजार प्रोफेशनल्स प्रभावित होंगे। यह सिर्फ नाम का बदलने का खेल नहीं, बल्कि एआई और बदलते वर्कफोर्स की मांगों के हिसाब से पूरी 'टैलेंट आर्किटेक्चर' को अपडेट करने की रणनीति बताई जा रही है।
कंपनी के अनुसार पुराने सिस्टम में टाइटल जैसे एनालिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, पार्टनर, प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये ट्रेडिशनल कंसल्टिंग प्रोफाइल्स के लिए बने थे। अब जून 2026 से नए ज्यादा स्पेसिफिक और मार्केट-रिलेवेंट टाइटल आएंगे।
उदाहरण स्वरूप एक सीनियर कंसल्टेंट अब 'सीनियर कंसल्टेंट, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन' या 'सॉफ्टवेयर इंजीनियर थ्री' या 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीनियर कंसल्टेंट' बन सकता है। 'जॉब फैमिली' और 'सब-फैमिली' के आधार पर टाइटल ज्यादा डिटेल्ड होंगे। टॉप लेवल पर नया पदनाम लीडर्स का होगा। जो पार्टनर, प्रिंसिपल और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ जुड़ेगा। नए पदनाम इंटरनल कोड जैसे एल 45 (सीनियर कंसल्टेंट), एल 55 (मैनेजर) आदि अल्फान्यूमेरिक कोड से ट्रैक होंगे।
कंपनी का कहना है कि पुराका स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है। एआई के आने से क्लाइंट्स नई स्किल्स (जैसे एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन) मांग रहे हैं। कर्मचारी भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड करियर पाथ चाहते हैं। नए टाइटल जिम्मेदारियों को बेहतर मैच करेंगे, करियर लेवल क्लियर होंगे और बाजार में कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा।
