23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जॉब्स

AI युग में करियर को मॉडर्न ट्विस्ट: अमेरिका में 1.81 लाख कर्मचारियों के जॉब टाइटल बदलेंगे

डेलॉइट 1 जून 2026 से अपने 1.8 लाख अमेरिकी कर्मचारियों के जॉब टाइटल बदलने जा रहा है। एआई (AI) और डिजिटल युग की मांगों के अनुसार तैयार इस नए 'टैलेंट आर्किटेक्चर' और नए पदनामों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 23, 2026

Job Title Change

AI Generated Image

दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में से एक डेलॉइट अब अपने अमेरिकी वर्कफोर्स को पूरी तरह नया लुक देने जा रही है। कंपनी ने घोषणा की है कि 1 जून 2026 से उसके 181,500 अमेरिकी कर्मचारियों के जॉब टाइटल बदल जाएंगे। यह बदलाव इतना बड़ा है कि हजारों-हजार प्रोफेशनल्स प्रभावित होंगे। यह सिर्फ नाम का बदलने का खेल नहीं, बल्कि एआई और बदलते वर्कफोर्स की मांगों के हिसाब से पूरी 'टैलेंट आर्किटेक्चर' को अपडेट करने की रणनीति बताई जा रही है।

कंपनी के अनुसार पुराने सिस्टम में टाइटल जैसे एनालिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, पार्टनर, प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये ट्रेडिशनल कंसल्टिंग प्रोफाइल्स के लिए बने थे। अब जून 2026 से नए ज्यादा स्पेसिफिक और मार्केट-रिलेवेंट टाइटल आएंगे।

उदाहरण स्वरूप एक सीनियर कंसल्टेंट अब 'सीनियर कंसल्टेंट, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन' या 'सॉफ्टवेयर इंजीनियर थ्री' या 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीनियर कंसल्टेंट' बन सकता है। 'जॉब फैमिली' और 'सब-फैमिली' के आधार पर टाइटल ज्यादा डिटेल्ड होंगे। टॉप लेवल पर नया पदनाम लीडर्स का होगा। जो पार्टनर, प्रिंसिपल और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ जुड़ेगा। नए पदनाम इंटरनल कोड जैसे एल 45 (सीनियर कंसल्टेंट), एल 55 (मैनेजर) आदि अल्फान्यूमेरिक कोड से ट्रैक होंगे।

इसलिए बदल रहे जॉब टाइटल

कंपनी का कहना है कि पुराका स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है। एआई के आने से क्लाइंट्स नई स्किल्स (जैसे एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन) मांग रहे हैं। कर्मचारी भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड करियर पाथ चाहते हैं। नए टाइटल जिम्मेदारियों को बेहतर मैच करेंगे, करियर लेवल क्लियर होंगे और बाजार में कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 04:51 am

Hindi News / Education News / Jobs / AI युग में करियर को मॉडर्न ट्विस्ट: अमेरिका में 1.81 लाख कर्मचारियों के जॉब टाइटल बदलेंगे

बड़ी खबरें

View All

जॉब्स

शिक्षा

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य विभाग में 525 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी, कोरोना कर्मियों को बोनस अंक का मिला मौका, इस डेट तक करे आवेदन

Jobs 2026
जगदलपुर

भारत के जॉब मार्केट में बदलाव: जयपुर-इंदौर जैसे शहर मेट्रो को दे रहे चुनौती, रिपोर्ट में रिवर्स माइग्रेशन के संकेत

India Job Market Trends
जॉब्स

LinkedIn रिपोर्ट: 72% भारतीय बदलना चाहते हैं नौकरी, लेकिन 84% को सता रहा स्किल का डर, अब AI ही बनेगा सहारा

India Job Market
जॉब्स

CG Job: इस जिले में होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, 519 पदों पर होगी भर्ती, 8वीं से लेकर 10वीं पास करें अप्लाई

519 पदों पर होगी भर्ती। फोटो सोर्स-AI
गरियाबंद

Job News: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 10 जनवरी से इस जिले में शुरू रही है थल सेना भर्ती रैली, देखिए पूरा शेड्यूल

धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.