AI युग में करियर को मॉडर्न ट्विस्ट: अमेरिका में 1.81 लाख कर्मचारियों के जॉब टाइटल बदलेंगे

दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में से एक डेलॉइट अब अपने अमेरिकी वर्कफोर्स को पूरी तरह नया लुक देने जा रही है। कंपनी ने घोषणा की है कि 1 जून 2026 से उसके 181,500 अमेरिकी कर्मचारियों के जॉब टाइटल बदल जाएंगे। यह बदलाव इतना बड़ा है कि हजारों-हजार प्रोफेशनल्स प्रभावित होंगे। यह सिर्फ नाम का बदलने का खेल नहीं, बल्कि एआई और बदलते वर्कफोर्स की मांगों के हिसाब से पूरी 'टैलेंट आर्किटेक्चर' को अपडेट करने की रणनीति बताई जा रही है।