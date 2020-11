DMRC Recruitment 2020: दिल्ली मेट्रो में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

DMRC Recruitment 2020: दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है। कॉर्पोरेशन द्वारा 5 नवंबर 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार असिस्टेंट मैनेजर (लैंड) के पदों पर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार डीएमआरसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट, delhimetrorail.com पर उपलब्ध कराये गये अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2020 निर्धारित की गयी है। आवेदन के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिसंबर के तीसरे सप्ताह में जारी की जाएगी। वहीं, इन उम्मीदवारों को दिसंबर चौथे सप्ताह के दौरान इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

How To Apply For DMRC Recruitment 2020

आवेदन के लिए अप्लीकेशन फॉर्म विज्ञापन में ही दिया गया है। फॉर्म को पूरी तरह से भरकर और मांगे गये डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके 26 नंवबर तक इस पते पर जमा करा सकते हैं – एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (एचआर), दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।



DMRC Recruitment 2020 Selection Process

दिल्ली मेट्रो असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों को उनके आवेदनों के आधार पर शार्टलिस्ट किया जाएगा। इन शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। मेडिकल परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी उम्मीदवार दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।