UPTET Admit Card 2019: पूर्व में डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड भी मान्य, यहां पढ़ें

uptet Admit Card 2019: यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड ने UPTET परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार, आधिकारिक साइट updeled.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UPTET परीक्षा 8 जनवरी, को प्रदेश के प्रमुख शहरों में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यूपीटेट परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी।

इस साल यूपीटेट परीक्षा के लिए 16,34,249 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा में दो पेपर शामिल होंगे- पेपर I और पेपर II. जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 पढ़ाना चाहते हैं, वे पेपर- I के लिए उपस्थित होंगे और जो अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 को पढ़ाना चाहते हैं, वे UPTET पेपर 2 के लिए उपस्थित होंगे. वे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होना होगा. अधिक संबंधित विवरणों के लिए उम्मीदवार UP DELED की आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं।

How to Download UPTET Admit Card 2019

अभ्यर्थी सबसे पहले UP DELED की आधिकारिक साइट updeled.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए UPTET Admit Card 2019 के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के साथ ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं।