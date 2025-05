AI साइंटिस्ट के रूप में DRDO से जुड़ने का मौका, जानें योग्यता और आवेदन करने की लास्ट डेट

कितनी है वैकेंसी और कब तक कर सकते हैं अप्लाई (How To Apply) डीआरडीओ ने DYSL-AI Bengaluru में Junior Research Fellowship (JRF) (जूनियर रिसर्ज फेलो) के लिए 4 पदों पर आवेदन मांगें हैं। इसके आवेदन के लिए अंतिम तिथि 5 जून है। इसके लिए ऐसे भारतीय नागरिक जो इंटरव्यू की डेट तक अधिकतम 28 साल के हो रहे हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें ओबीसी समुदाय के अभ्यर्थियों को 3 साल और एससी/एसटी के लिए 5 साल तक की ऊपरी उम्र सीमा में छूट दी गई है।

आवश्यक योग्यता (JRF Eligibility) डीआरडीओ से जुड़ने के लिए प्रथम श्रेणी में BE, B.Tech के साथ NET/GATE क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके अलावा NET/GATE क्लालिफाई नहीं हैं तो M.E/M.Tech या बेसिक साइंस में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चयन के लिए कुछ अन्य अर्हताएं हैं, जैसे Strong fundarrentals in problem solving, algorithm design के साथ Python, Java C++, आदि में से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो तो अच्छा। इसके अलावा AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तकनीकों का ज्ञान भी जरूरी योग्यता होगी।

चयन के बाद हर महीने 37000 रुपये स्टाइपेंड और HRA के साथ 48100 रुपये मिलेंगे। यह फेलोशिफ 2 साल के लिए है, बाद में एसआरएफ के लिए 2 से 3 साल का मौका मिल सकता है।

कैसे करें अप्लाई (How To Apply) फेलोशिप के लिए www.drdo.gov.in के करियर सेक्शन से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर पूरा फॉर्म भरकर शैक्षिक योग्यता, उम्र और जाति संबंधित सभी जरूरी डॉक्युमेंट को भरकर 5 जून तक निदेशक, DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला – AI,

डॉ. राजा रमन्ना कॉम्प्लेक्स, राज भवन सर्किल, हाई ग्राउंड्स, बेंगलुरु – 560001 भेजना होगा। ध्यान रहे कि लिफाफे पर स्पष्ट रूप से Application for JRF recruitment जरूर लिखें।