DSSSB Assistant Teacher admit card 2019 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी

DSSSB Assistant Teacher admit card 2019 : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (Delhi Subordinate Service Selection Board) (डीएसएसएसबी) (DSSSB) ने 2019 परीक्षा के लिए डीएसएसएसबी सहायक शिक्षक एडमिट कार्ड (DSSSB Assistant Teacher admit card) और डीएसएसएसबी ग्रेड 2 डीएएसएस एडमिट कार्ड (DSSSB Grade II DASS admit card) जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, वे डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

डीएसएसएसबी सहायक शिक्षक परीक्षा तारीख 2019 (DSSSB Assistant Teacher Exam Date 2019) 11, 13, 14 और 15 नवंबर, 2019 को आयोजित होगी। डीएसएसएसबी पीआरटी परीक्षा (DSSSB PRT exam) कंप्यूटर आधारित (computer-based test) होगी। सटीक परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र का विवरण एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा।

DSSSB PRT admit card 2019 : ऐसे करें डाउनलोड

-DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं

-होमपेज खुलने पर DOWNLOAD ADMIT CARD FOR THE ONLINE CBT EXAM FOR THE POST CODE 15/19 (ASSISTANT TEACHER (PRIMARY)) लिंक पर क्लिक करें

-नया पेज जो खुलेगा, उसमें डीएसएसएसबी आवेदन नंबर और जन्म तिथि से लॉग इन करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा DSSSB PRT admit card या DSSSB Assistant Teacher admit card

-एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें