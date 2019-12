DU Job notification : श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 89 पदों के लिए निकली भर्ती

DU Job notification : श्री वेंकटेश्वर कॉलेज (Sri Venkateswara College) ने सहायक प्रोफेसर पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी किया गया है। कुल 89 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उम्मीदवार इन पदों के लिए 28 दिसंबर, 2019 तक आवेदन कर सकते हैं।

DU job notification : ऐसे करें अप्लाई

-Sri Venkateswara College की आधिकारिक वेबसाइट svc.ac.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर पहले "online application is invited for assistant professors" लिंक पर क्लिक करें

-नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें

-वापस होमपेज पर जाएं

-इसके बाद, 'click here to apply for the assistant professor post' लिंक पर क्लिक करें

-नया पेज खुलेगा

-अपने आप को रजिस्टर करें

-आवेदन फॉर्म भरें

-सबमिट पर क्लिक करें

DU job notification : डायरेक्ट लिंक

लिंक के लिए यहां क्लिक करें

DU job notification: शैक्षणिक योग्यता

-उम्मीदवार ने संबंधित/प्रासंगिक विषय में भारतीय यूनिवर्सिटी से कम से 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री कर रखी हो या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से समकक्ष डिग्री हासिल कर रखी हो।

-उपरोक्त योग्यता को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवार ने यूजीसी या सीएसआईआर (CSIR) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test) (NET) पास कर रखी हो।

DU job notification : ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी

-कुल पद : 89

-आधिकारिक वेबसाइट : svc.ac.in

-आवेदन करने की आखिरी तारीख : 28 दिसंबर, 2019