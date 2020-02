Education Budget 2020: नई शिक्षा नीति आएगी, 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे

Education Budget 2020: एजुकेशन सेक्टर के लिए 99300 करोड़ रुपए दिए हैं (99300 crores has been given for education sector)। सरकार ने पिछले बजट में सरकार नई शिक्षा नीति की घोषणा (Announcement of new education policy) जल्द करेगी। सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्टडी इन इंडिया पर भी फोकस करते हुए अपने पिटारे को खोला है। डिग्री स्तर के ऑनलाइन कोर्स (Degree level online course) और स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति आएगी, 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। 2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगी। हमें ज्यादा नौकरियों की जरूरत होगी। 2 लाख सुझाव हमारे पास आए हैं। जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी। प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा। 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सके।