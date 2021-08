ESIC Faridabad Recruitment 2021: सीनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली रिक्तियां, सीधे इंटरव्यू से होगा चयन

ESIC Faridabad Recruitment 2021: ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, फरीदाबाद ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 16 अगस्त 2021 को वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), फरीदाबाद ने 16 अगस्त 2021 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर विभिन्न विभागों के लिए जीडीएमओ और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 92 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार 16 अगस्त 2021 को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद, हरियाणा में आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथि:

वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि: 16 अगस्त 2021

रिक्तियों का विवरण

कुल पदों की संख्या - 92 पोस्ट

सेनिर रत्न - 66 पद

जीडीएमओ - 26 पद

शैक्षणिक योग्यता:

सीनियर रेजिडेंट (03 वर्ष): मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित में पीजी डिग्री या डिप्लोमा। उम्मीदवार के पास वैध एमसीआई पंजीकरण होना चाहिए। किसी भी सरकारी संगठन में एसआर के रूप में पहले से ही 03 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले उम्मीदवार को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा: 16 अगस्त 2021 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एक वर्ष के लिए जीडीएमओ: संबंधित विशेषता में पीजी डिग्री / डीएनबी / डिप्लोमा। आयु सीमा: 16 अगस्त 2021 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वेतनमान

सीनियर रेजिडेंट (03 वर्ष): मूल वेतन 67,700 (लेवल -11) + एनपीए (पूर्व-संशोधित) + अन्य भत्ता जैसा कि प्रति माह नियमों के तहत स्वीकार्य है।

एक वर्ष के लिए जीडीएमओ के लिए: एसआर 01 वर्ष के पद के लिए प्रति माह 1,01,000 रूपए

आवेदन कैसे करें

पात्र और इच्छुक उम्मीदवार 16 अगस्त 2021 को वॉक-इन-इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार, निर्धारित प्रोफार्मा "अनुलग्नक-ए" में उचित रूप से भरे हुए अपने आवेदन के साथ नियत तिथि पर वॉक-इन-इंटरव्यू में उपस्थित हों। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर भी अपलोड किया जा रहा है।

