GEMI Recruitment 2020: पर्यावरण प्रबंधन संस्थान में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

GEMI Recruitment 2020: गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (GEMI) ने सहायक पर्यावरण इंजीनियर, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और अन्य के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन मोड gemi.gujarat.gov.in के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की व्यवस्था: 1 अगस्त 2020

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 15 अगस्त 2020

डाकघर द्वारा शुल्क प्राप्त करने की तिथि: 3 अगस्त से 19 अगस्त 2020

रिक्ति विवरण

सहायक पर्यावरण इंजीनियर - 1 पद

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक - 1 पद

उप अधीक्षक - 1 पद

क्लर्क सह टाइपिस्ट - 3 पद

शैक्षिक योग्यता:

सहायक पर्यावरण अभियंता - अभ्यर्थी के पास पर्यावरण के साथ पर्यावरण इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ एक विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए जैसा कि वैकल्पिक के रूप में पर्यावरण के साथ वैकल्पिक या रासायनिक इंजीनियरिंग है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक - उम्मीदवार के पास एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

उप अधीक्षक - वाणिज्य, कला, कानून, व्यवसाय प्रशासन या विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री।

क्लर्क सह टाइपिस्ट - एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या वाणिज्य, कला, कानून, व्यवसाय प्रशासन या विज्ञान में संस्थान से स्नातक की डिग्री।

आयु सीमा

सहायक पर्यावरण इंजीनियर, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, क्लर्क सह टाइपिस्ट - 35 वर्ष

उप अधीक्षक - 37 वर्ष

आवेदन कैसे करें

इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक gemi.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पदों पर आवेदन करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ें।

आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए: 500 रु

सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एसईबीसी उम्मीदवारों के लिए: 250 रु।