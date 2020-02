good News: चिकित्सा अधिकारियों के दो हजार नए पद होंगे सृजित

स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ी खबर है। सरकार अब दो हजार नए चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने की पहल कर रही है। इसके लिए नए पद सृजित किए जाएंगे।

4 हजार 369 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट के जवाब के दौरान कई नई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 4 हजार 369 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है (In the budget, recruitment for 4 thousand 369 posts has been announced in the Medical and Health Department) और अब चिकित्सा अधिकारियों के 2000 नए पद सृजित किए जाएंगे (Now 2000 new posts of medical officers will be created)। साथ ही भरतपुर में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इससे लोगों को फायदा होगा एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। सरकार नई भर्तियों को लेकर भी विशेष प्रयास कर रही है।