सरकार ने किए नए पद सृजित, कार्य प्रबंधन होगा बेहतर

बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। विभिन्न विभागों में सरकार की ओर से नए पद सृजित किए गए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों में बेहतर कार्य प्रबंधन के लिए 76 नए पद सृजित किए (76 new posts created for better work management) हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर बीकानेर और जयपुर के मेडिकल कॉलेजों में पैलिएटिव मेडिसिन में पीजी कोर्स (PG Course in Palliative Medicine in Medical Colleges of Bikaner and Jaipur) प्रारम्भ करने के लिए आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के 6 नए पदों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने महाराजा गंगासिंह विवि, बीकानेर में 3 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शैक्षणिक वर्ग के 21 नए पदों की स्वीकृति दी।

बेहतर कार्य प्रबंधन पर जोर

नए पदों कोे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार का कहना है कि इन पदों का सृजन होने से कार्य बेहतर प्रबंधन हो पाएगा। नए पद स्वीकृत होने से व्यवस्था अच्छी होगी।