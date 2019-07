Govt Jobs 2019 : दसवीं पास के लिए पुलिस में ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन

Govt Jobs 2019: दसवीं पास युवाओं के लिए पुलिस में ड्राइवर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हुई है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 अगस्त तक निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने West Bengal Police Recruitment 2019 ड्राइवर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 28 अगस्त 2019 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। पात्रता संबंधित जानकारी के लिए विज्ञप्ति का लिंक भी खबर में दिया हुआ है।

West Bengal Police Recruitment 2019 नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें

रिक्ति का प्रकार

वाहन चालक

शैक्षिक योग्यता:

आवेदक को बंगाली / अंग्रेजी / हिंदी पढ़ने / लिखने के ज्ञान के साथ कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए।

आयु सीमा:

आवेदक की न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 साल वर्ष

How To Apply For WB Police Recruitment 2019

आवेदन पत्र को अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार, पश्चिम बंगाल को निर्धारित प्रारूप में भेजना होगा, साथ ही दस्तावेजों को एमटी में ड्रॉप बॉक्स में जमा किया जाना चाहिए। आवेदन निम्न पते Telecommunication HQ, 3, Manik Bandyopadhyay Sarani, Tollygunge, Kolkata700040. पर भेजें।