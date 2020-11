Govt Jobs 2020: नाविक के पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी, जानें आवेदन सहित पूरी डिटेल्स

Indian Coast Guard Recruitment 2020: इंडियन कोस्ट गार्ड ने डोमेस्टिक ब्रांच में नाविक के पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 30 नवंबर 2020 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है।

Indian Coast Guard Recruitment 2020 Notification डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Indian Coast Guard Recruitment 2020 Eligibility

इंडियन कोस्ट गार्ड के डोमेस्टिक ब्रांच (कुक व स्टीवार्ड) में नाविक भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, उम्मीदवारों की आयु 1 अप्रैल 2021 को 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है।

Indian Coast Guard Recruitment 2020 Pay Scale

इंडियन कोस्ट गार्ड में डोमेस्टिक ब्रांच (कुल व स्टीवार्ड) में नाविक भर्ती पदों पर सातवें वेतन आयोग के पे लेवल-3 के मूल वेतन पर नियुक्ति दी जानी है। साथ ही, उम्मीदवारों को डीए और अन्य लागू भत्ते दिये जाएंगे।

How To Apply For Indian Coast Guard Recruitment 2020

ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, joinindiancoastguard.gov.in पर विजिट करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होनी है। आवेदन से पूर्व ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश और अप्लीकेशन स्टेप्स को उम्मीदवारों अवश्य देख लेना चाहिए।

Indian Coast Guard Recruitment 2020 Selection Process

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट (पीएफटी) और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जनरल साइंसेस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस (करेंट अफेयर्स एवं जनरल नॉलेज) और रीजनिंग (वर्बल एवं नॉन-वर्बल) विषयों से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।