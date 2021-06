Govt jobs: आर्मी पब्लिक स्कूल में एलडीसी, यूडीसी और टीचर्स सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, @apsjaipur.edu.in से करें अप्लाई

Govt jobs : यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश में हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर एलडीसी, यूडीसी, रिसेप्शनिस्ट, सीएलटी (कंप्यूटर लैब तकनीशियन), पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 28 जून 2021 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल कुल 58 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। एपीएस जयपुर भर्ती 2021 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पदों के लिए अधिसूचना, आवेदन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य जानकारी उम्मीदवार स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट @apsjaipur.edu.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं।

APS Jaipur Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथियां

अधिसूचना जारी होने की तिथि 14 जून 2021

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 28 जून 2021

पदों का विवरण :

कुल पदों की संख्या 58

पदों की सूची

प्रशासनिक अधिकारी – 1 पद, यूडीसी - 1 पद, एलडीसी - 2 पद, रिसेप्शनिस्ट - 1 पद, सीएलटी (कंप्यूटर लैब तकनीशियन) - 1 पद, पीजीटी अंग्रेजी - 1 पद, पीजीटी फिजिक्स - 1 पद, पीजीटी केमिस्ट्री - 1 पद, पीजीटी मैथ्स - 1 पद, पीजीटी इतिहास -1 पद, पीजीटी शारीरिक शिक्षा -1 पद, टीजीटी अंग्रेजी - 3 पद, टीजीटी हिंदी - 1 पद, टीजीटी एसएसटी - 5 पद, टीजीटी मैथ्स - 5 पद, टीजीटी साइंस - 3 पद, टीजीटी कंप्यूटर साइंस - 1 पद, टीजीटी शारीरिक शिक्षा - 4 पद, पीआरटी जनरल - 21 पद, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर - 1 पद, टीजीटी फ्रेंच - 1 पद, टीजीटी जर्मन - 1 पद।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार तय प्रारूप में आवेदन पत्र जरूरी दस्तावेज के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में आवेदन जमा करा सकते हैं। उम्मीदवार को दस्तावेजों के साथ एपीएस जयपुर के पक्ष में 100 रुपए बतौर शुल्क जमा कराने होंगे।

