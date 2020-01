Govt Jobs: विभिन्न विभागों में निकली हजारों बम्पर सरकारी नौकरियां, फटाफट करें अप्लाई

Govt Jobs: सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं (Youth) के लिए विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां (Government jobs in various departments) निकाली गई है। विभिन्न पदोें के लिए भिन्न-भिन्य योग्यता निर्धारित की गई है। योग्य उम्मीदवार इन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार (Interested and eligible candidates) नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को पात्रता संबंधी जरूरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेनी चाहिए (Official Notification Must Read)।



आरएसएमएसएसबी (RSMSSB)

पद- पटवारी

पद संख्या- कुल 4207 पद

अंतिम तिथि- 19 फरवरी, 2020



Railway Recruitment 2020

पद : अप्रेंटिस

कुल पदों की संख्या : 3553

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 6 फरवरी 2020

NBRI Recruitment 2020

पद : टेक्निकल

कुल पदों की संख्या : 28

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 31 जनवरी 2020

WBPSC Recruitment 2020

पद : लैबोरेटरी असिस्टेंट

कुल पदों की संख्या : 209

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30 जनवरी 2020



हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन

पद : ऑफिसर ग्रेड

कुल पदों की संख्या : 1099

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30 जनवरी 2020