HCL Recruitment 2020 : अपरेंटिस के 100 पदों के लिए निकली भर्ती

HCL Recruitment 2020 : हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Limited) ने अपरेंटिस पदों के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी, 2020 है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत संगठन में 100 पदों को भरा जाएगा। पोस्टिंग का स्थान मऊभंडार works (एचसीएल/आईसीसी) (place of posting is at Moubhandar Works (HCL/ICC) में है।

HCL Apprentice posts : जरूरी तारीखें

-ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत : 27 दिसंबर, 2019

-ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख : 20 जनवरी, 2020

HCL Apprentice posts : वेकेंसी डिटेल्स

Fitter- 45 Posts

Electrician- 35 Posts

Welder (G and E) - 4 Posts

Machinist- 4 Posts

Turner- 4 Posts

Carpenter/ Plumber- 4 Posts

Draughtsman (Civil/Mech.)- 4 Posts

HCL Apprentice posts : पात्रता मानदंड

उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या समकक्ष पास कर रखी हो। साथ ही संबंधित ट्रेड में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ आइटीआइ कर रखा हो (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग उम्मीदवार : 50 प्रतिशत अंक)। उम्मीदवार ने 2016 से पहले आईटीआई नहीं कर रखी हो। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए।

HCL Apprentice posts : अन्य डिटेल्स

भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को प्रतिमाह स्टाइफंड के रूप में 7 हजार रुपए दिए जाएंगे। अपरेंटिस पद के लिए उम्मीवारों को एक साल की ट्रेनिंग से गुजरना होगा।