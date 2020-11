Bank Jobs 2020: बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने डिग्रीधारी युवाओं के लिए निकाली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Bank of Baroda Recruitment 2020: बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिग्रीधारी युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। यह भर्ती बिजनेस हेड के पदों पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर 2020 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। विस्तृत अधिसूचना का डाइरेक्ट लिंक निचे दिया हुआ है।

Click Here For Download BOB Recruitment 2020 Notification

Bank of Baroda Recruitment 2020 Important Dates

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि – 25 नवंबर 2020

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 15 दिसंबर 2020

Bank of Baroda Recruitment 2020 Post Details

कुल पदों की संख्या – 07 पद

कैश मैनेजमेंट हेड - 1 पद

गृह ऋण और बंधक व्यवसाय हेड - 1 पद

शिक्षा ऋण व्यवसाय हेड - 1 पद

लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज - 1 पद

फिनटेक एंड डिजिटल लेंडिंग हेड - 1 पोस्ट

ग्राहक अनुभव हेड - 1 पद

सप्लाई चेंन फाइनेंस हेड - 1 पद

Bank of Baroda Recruitment 2020 Education Qualification

एआईसीटीई या भारत सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एमबीए / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या मैनेजमेंट में डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता है। किसी भी वाणिज्यिक बैंक / एनबीएफसी में कार्य करने का न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।

Bank of Baroda Recruitment 2020 Age Limit

हेड के पद पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम 30 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

How To Apply For BOB Recruitment 2020

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर 2020 तक या उससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर होना आवश्यक है। जीडी, साक्षात्कार आदि के लिए पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से कॉल लेटर भेजे जाएंगे।