पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, आवेदन 24 मार्च से होंगे शुरू

OPSC Recruitment 2021: सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ओडिशा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षक के पदों पर यह नियुक्तियां ग्रुप बी में विज्ञान संकाय के रिक्त पदों पर होनी है। आयोग ने यह भर्ती 139 पीजीटी के पदों पर की जाएंगी। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 24 मार्च 2021 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ओपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in/ जा सकते हैं। उक्त पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2021 है। ओपीएससी टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए पत्रिका डॉट कॉम के पेज पर दिए गए डाइरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

Click Here For Official Notification

OPSC Recruitment 2021 Post Details

भौतिक विज्ञान- 22 पोस्ट

रसायन विज्ञान- 23 पोस्ट

जीव विज्ञान- 14 पोस्ट

वनस्पति विज्ञान- 11 पोस्ट

गणित - 21 पोस्ट

अंग्रेजी - 21 पोस्ट

OPSC Recruitment 2021 Important Dates

शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरु होने की तिथि - 24 मार्च 2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 23 अप्रैल 2021

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि- 30 अप्रैल 2021

OPSC Recruitment 2021 Education Qualification

ओपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पीजी टीचर भर्ती के लिए आवेदक का न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पीजी उत्तीर्ण होना जरुरी है। साथ ही उम्मीदवारों के पास बी.एड (शिक्षक प्रशिक्षण) की डिग्री होनी चाहिए। शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो, उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 से अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 को मानक मानकर की जाएगी।

OPSC Recruitment 2021 Selection Process

पीजी टीचर के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट्स ही इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे।

How To Apply For OPSC Teacher Recruitment 2021

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन ओवदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट-opsc.gov.in पर शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 24 मार्च 2021 से 23 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी जरुरी डिटेल्स के लिए विस्तृत अधिसूचना और लेटेस्ट अपडेट जरूर देखते रहें।