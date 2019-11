SSC CGL 2019 Registration : एसएससी सीजीएल रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 नवंबर, जल्द करें आवेदन

SSC CGL 2019: संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए अंतिम तिथि 25 नवंबर 2019 है। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी बिना इंतजार किये ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही आवेदन करें। एसएससी सीजीएल आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है, इसके बाद आवेदन का लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जो लोग परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वे स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। SSC CGL Registration के लिए आयोग वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। आवेदन की तिथि को बढ़ाने को लेकर आयोग ने कोई सूचना जारी नहीं की है।

SSC CGL 2019 के लिए पंजीकरण और आवेदन कर चुके अभ्यर्थी 27 नवंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। SSC CGL परीक्षा के जरिये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर भर्तियां की जाती हैं। इस परीक्षा के लिए किसी भी विषय में स्नातक पास करने वाले आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है. इन पदों पर आवेदन के लिए 100 रुपये फीस जमा करनी होगी।

इस परीक्षा में देश भर से लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं. एसएससी सीजीएल टायर 1 (SSC CGL Tier 1) परीक्षा 3 मार्च से 11 मार्च 2020 तक आयोजित की जाएगी। एसएससी सीजी‍एल की टायर 1 परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार ही टायर 2 परीक्षा में भाग ले सकेंगे. वहीं, जो उम्मीदवार टायर 2 परीक्षा में सफल होने वाले टायर 3 परीक्षा में शामिल होंगे. टायर 2 और टायर 3 परीक्षा 22 से 25 जून 2020 तक आयोजित की जाएगी।

How To Apply For SSC CGL 2019

SSC CGL 2019 के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवा सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना होगा। इसके बाद होम पेज पर दिए गए एप्लाई लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करें। लिंक क्लिक करते ही आगे की टैब में फॉर्म ओपन हो जाएगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म ठीक तरह से भरें। आवेदन भरे जाने के बाद उसे अच्छे से जांच लेवें और आगे के चरण में आवेदन शुल्क का भुगतान करे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।