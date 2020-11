SSC CGL 2019 Tier 2 Answer Key जारी, उत्तर कुंजी एक ही क्लिक में यहां से करें चेक

SSC CGL 2019 Tier 2 Answer Key: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर- II) 2019 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अस्थायी उत्तर कुंजी अपलोड कर दी है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डाइरेक्ट लिंक निचे दिया गया है।

Click Here For Download SSC CGL 2019 Tier 2 Answer Key

Objection on SSC CGL Tier 2 Answer Key 2019

एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी में गलत उत्तर या प्रश्न आपत्ति दर्ज करने वाले उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट i.ss.nic.in पर ऑनलाइन मोड से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। SSC CGL टियर 2 ऑब्जेक्शन लिंक 27 नवंबर 06.00 बजे से 02 दिसंबर 06.00 बजे तक उपलब्ध है। आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार को 100रूपए प्रति प्रश्न / उत्तर चुनौती दी गई है।

SSC CGL Tier 2 उत्तर कुंजी आपत्ति लिंक नीचे दिया गया है। उम्मीदवार सीजीएल 2 उत्तर कुंजी को रिस्पॉन्स शीट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे दिए गए रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लिंक में लॉगिन करके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

SSC CGL 2019 Tier 2 परीक्षा 15 नवंबर से 18 नवंबर 2020 तक देशभर में आयोजित की गई थी। आयोग प्राप्त सभी आपत्तियों का विश्लेषण करने के बाद SSC CGL टियर 2 रिजल्ट जारी करेगा।

How To Download SSC CGL 2019 Tier 2 Answer Key

आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (टियर II) एग्जामिनेशन 2019 ’के कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स शीट (एस) के साथ टेंटेटिव आंसर की के लिंक पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको SSC CGL Tier2 उत्तर कुंजी पीडीएफ सूचना मिलेगी, साथ ही उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए लिंक और आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए लिंक मिलेगा। उम्मीदवार की रिस्पॉन्स शीट के लिए लिंक, अस्थायी उत्तर कुंजी और प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने पर क्लिक करें। परीक्षा का चयन करें और फिर ’Click Here करें’ पर जाएं। अपना विवरण दर्ज करें और सबमिट कर देवें। सबमिट करने के साथ ही उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे सेव या प्रिंट ले सकते हैं।