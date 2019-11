UP Police Constable Result 2019: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का परिणाम जारी कर दिया गया है। 49568 पदों पर कांस्टेबल भर्ती के लिए पिछले साल विज्ञप्ति जारी की गई थी। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे थे की रिजल्ट मंगलवार को ही जारी हो जाएगा। लेकिन यह एक दिन बाद बुधवार देर शाम यह परिणाम जारी किए गए। बोर्ड ने 16 नवंबर 2018 को आयोजित परीक्षा में पदों के अनुरूप ढाई गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पीएसी में सिपाही के कुल 49568 पदों पर भर्ती के लिए 27 व 28 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा से पहले आयोजित हुई बैठक में बोर्ड चेयरमैन आरके विश्वकर्मा के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर बातचीत हुई थी। पुलिस में सिपाही के 31360 पदों और पीएसी में सिपाही के 18208 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए एग्जाम 27 और 28 जनवरी 2019 को हुआ था। इसके लिए बोर्ड ने आंसर की फरवरी में जारी कर दी थी। इसके लिए कैंडिडेट्स ने 4 से 7 फरवरी तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए श्रेणीवार अलग-अलग कटआफ जारी की है। इसमें अनारक्षित श्रेणी की 185.3465, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172.3272, अनुसूचित जाति के लिए 145.3909 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 114.1932 कटआफ अंक तय किया गया है। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं सभी महिला अभ्यर्थियों के दस्तावेजोंकी जांच और शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा।

अब दिसंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी जिसमें सफल अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और दौड़ नवंबर/दिसंबर 2019 में पूरी कर ली जाएगी। जनवरी 2020 के पहले हफ्ते में अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

कुल 19 लाख से ज्यादा ने दिया था आवेदन

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) से मिली जानकारी के अनुसार, नागरिक पुलिस में सिपाही के 31360 पदों और पीएसी में सिपाही के 18208 पदों समेत कुल 49568 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें 19,38,643 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे।कुल 123921 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण घोषित किया है।