UPPSC ACF RFO result 2019: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्‍टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्‍ट और रेंज फॉरेस्‍ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। यह परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करवाई थी, वे आधिकारिक वेबसाइट से अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट का डाइरेक्ट लिंक भी खबर में निचे दिया गया है।

Click Here For Check Result

बता दें कि आयोग ने पिछले साल 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2020 के बीच भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया था। यह परीक्षा प्रयागराज के परीक्षा केंद्र में ही आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित हुई थी। परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा का प्रत्येक पेपर 3 घंटे की अवधि का था। वहीं आयोग इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से असिस्‍टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्‍ट के 2, एसीएफ और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर पद की कुल 53 पदों नियुक्तियां की जाएंगी।

रिजल्ट ऐसे करें चेक

UPPSC आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां”LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR THE INTERVIEW IN ASSISTANT CONSERVATOR OF FOREST/RANGE FOREST OFFICER EXAM-2019″ लिखा हो।

UPPSC ACF RFO Result 2019 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

नीचे स्क्रॉल करें और अपना रिजल्ट चेक करें।

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट लें।