Govt Jobs 2019 : ग्राम सचिव के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, यहां पढ़ें

HSSC Gram Sachiv Recruitment 2019 : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्राम सचिव के 697 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर, इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व पात्रता और अन्य जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2019 से शुरू हो जाएगी और आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2019 रखी गई है।

महत्वपूर्व तिथि

विज्ञप्ति जारी होने के तिथि - 14 जून 2019

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि - 19 जून

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 3 जुलाई

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 6 जुलाई 2019

HSSC Gram Sachiv Recruitment 2019 नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें

ग्राम सेवक भर्ती 2019 के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए जल्द से जल्द आवेदन करें। अंतिम तिथि के समय सर्वर पर दबाव होने के चलते समस्या उत्पन्न हो सकती है। अभ्यर्थी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेवें और सभी जरुरी दस्तावेज स्कैन करके सेव कर लें। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर रखना होगा। अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा ध्यान नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि सहित केटेगरी और योग्यता भरने पर देना होगा। अभ्यर्थी फॉर्मेट में ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।



रिक्तियों का विवरण

Gen. - 287 Post

SC - 162 Post

BCA - 107 Post

BCB - 74 Post

EWS - 67 Post

कुल पदों की संख्या - 697 पद

Education Qualification For Gram Sevak Recruitment 2019

आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तौर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। दसवीं स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय में से कोई एक विषय में पढाई होनी जरुरी है।

आयु सीमा

न्यूनतम आयु 17 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष, आयु सीमा में सरकार द्वारा नियमों के अंतर्गत छूट दी जाएगी।

वेतनमान

पे स्केल 19900 से 63200 रूपए

चयन प्रक्रिया

भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 90 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाएगी और 10 अंक Socio Economic criteria and experience के लिए दिए जाएंगे।

How To Apply For Gram Sevak Bharti 2019

अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए सबसे पहले HSSC की आधिकारिक वेबसाइट http://www.hssc.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर दिए गए ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना होगा। पद का चयन करके आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन पत्र भरने के बाद अंत में शुल्क भुगतान कर आवेदन पत्र का प्रिंट जरूर लेवें।