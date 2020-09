HSSC Police Constable Result: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी, यहां से करें चेक

HSSC Police Constable Result: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल (GD) भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। यह रिजल्ट HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर एक पीडीएफ फाइल में अपलोड किए गए हैं। जो कैंडिडेट्स कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपने अपने रोल नंबर के द्वारा चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने परीक्षा के परिणाम निचे दिए गए सीधे लिंक की सहायता से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

HSSC Police Constable Exam Result के लिए यहां क्लिक करें



HSSC Constable Result ऐसे करें चेक

उम्मीदवार सबसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को लॉग इन करें। इसके बाद होम पेज पर दिए गए Result सेक्शन पर क्लिक करें। आगे की टैब में रिजल्ट सेक्शन पर Advertisement No.3/ 2018 के detail of candidates for the post of Male Constable (GD), Cat. No. 01 की PDF पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही PDF फाइल खुलेगी। यहां PDF फाइल में कैंडिडेट्स अपने रोल नंबर सर्च करके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं।

आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा के पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 6000 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। जिसमें करीब 5000 पद पुरुष कांस्टेबल के लिए और 1000 पद महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए आरक्षित था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 जून 2019 से शुरू हुई थी और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि 26 जून 2019 निर्धारित थी।