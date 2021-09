IAF Group C Civilian Recruitment 2021: एमटीएस, क्लर्क और कुक सहित विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

IAF Group C Civilian Recruitment 2021: भारतीय वायु सेना (IAF) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ, कुक, एलडीसी, स्टोर कीपर, पेंटर, अधीक्षक और अन्य के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 'रोजगार समाचार/रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों (2 अक्टूबर) के तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

Direct Link: http://www.davp.nic.in/WriteReadData/ADS/eng_10801_16_2122b.pdf

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 'रोजगार समाचार/रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन (2 अक्टूबर) तक।

रिक्तियों का विवरण

कुल पदों की संख्या - 174 पद

बढ़ई (एसके) -03 पद

कुक -23 पद

मल्टी टास्किंग स्टाफ - 103 पद

हाउस कीपिंग स्टाफ - 23 पद

लोअर डिवीजन क्लर्क - 10 पद

स्टोर कीपर - 06 पद

पेंटर - 02 पद

अधीक्षक (स्टोर) - 03 पद

मेस स्टाफ - 01 पद

शैक्षणिक योग्यता

कारपेंटर (एसके) -उक्त पद के लिए आवेदन का दसवीं उत्तीर्ण होने के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बढ़ई में आईटीआई डिप्लोमा होना आवश्यक है।

कुक - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन के साथ कैटरिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा साथ ही संबंधित में 1 वर्ष का अनुभव।

मल्टी टास्किंग स्टाफ - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन पास या समकक्ष योग्यता

हाउस कीपिंग स्टाफ - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन पास या समकक्ष योग्यता

लोअर डिवीजन क्लर्क - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा पास और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति

स्टोर कीपर - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता

पेंटर - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा

अधीक्षक (स्टोर) - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि

मेस स्टाफ - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन पास या समकक्ष योग्यता

आयु सीमा - उक्त पदों के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन मानदंड

उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों में आयु सीमा, न्यूनतम योग्यता, दस्तावेज और प्रमाण पत्र के संदर्भ में जांच की जाएगी। इसके बाद, पात्र उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

How To Apply For IAF Group C Civilian Recruitment 2021

इच्छुक उम्मीदवार रिक्तियों और योग्यता के अनुसार अपनी पसंद के किसी भी उपरोक्त वायु सेना स्टेशन पर ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आवेदन सामान्य डाक के माध्यम से संबंधित वायु सेना स्टेशन को भेजना है। पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कूरियर के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अन्य सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

