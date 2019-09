क्लर्क के 12 हजार से अधिक पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

IBPS Clerk recruitment 2020 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection) (IBPS) ने विभिन्न सरकारी बैंकों में क्लर्क पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 सितंबर को शुरू हो गई थी, जो 9 अक्टूबर तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 12 हजार से अधिक पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आइबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नौकरी के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा 7, 8, 14 और 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि IBPS Clerk Main exam 12 जनवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी। अंतिम अनंतिम आवंटन सूची अप्रेल, 2020 में घोषित की जाएगी।

IBPS clerk 2020 : पात्रता मानदंड

उम्र सीमा : आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा 28 साल रखी गई है। सरकार के नियमों के तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। जो अंतिम वर्ष में हैं, उन्हें रिजल्ट दस्तावेज 9 अक्टूबर तक जमा करवाना होगा।

IBPS clerk 2020 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘click here to apply for the CRP CLERKS-IX’ लिंक पर क्लिक करें

-‘click here for new registration’ पर क्लिक करें

-डिटेल्स भरें, रजिस्ट्रेशन के लिए वेरिफाइ करें

-रजिस्टे्रशन नंबर का इस्तेमाल कर फॉर्म भरें

-इमेजेज अपलोड करें

-भुगतान कर सबमिट करें

IBPS clerk 2020 : फीस

उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 600 रुपए अदा करने होंगे। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 100 रुपए अदा करने होंगे।

IBPS clerk 2020 परीक्षा पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। परीक्षा एक घंटे की होगी। आइबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा तीन खंडों में बांटी जाएगी - English, numerical ability and reasoning। मुख्य परीक्षा में 190 सवाल पूछे जाएंगे जो 200 अंकों के होंगे। इन्हें हल करने के लिए 160 मिनट दिए जाएंगे।