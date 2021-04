IBPS Clerk, PO And SO provisional allotment List जारी, एक ही क्लिक में सीधे यहां से करें डाउनलोड

IBPS Clerk, PO And SO provisional allotment List : इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल एंड सिलेक्शन ने क्लर्क, पीओ और एसओ भर्ती की प्रोविज़नल अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है।

IBPS Clerk, PO And SO provisional allotment List : इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल एंड सिलेक्शन ने क्लर्क, पीओ और एसओ भर्ती की प्रोविज़नल अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। इसके लिए उम्मीदवारों कोआईबीपीएस ने ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से भी सूचित किया है। आईबीपीएस द्वारा जारी की गई अलॉटमेंट लिस्ट में शामिल उम्मीदवार अपने प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर 30 अप्रैल 2021 तक डाउनलोड कर सकते हैं।

Click Here For IBPS Clerk Provisonal Allotment List

Click Here For IBPS PO/MT Provisonal Allotment List

Click Here For IBPS SO Provisonal Allotment List

महत्वपूर्ण तिथियां

IBPS Clerk, PO और SO Recruitment 2019 प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 31 मार्च, 2021 को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आवंटन पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2021 निर्धारित की गई है।

IBPS Exam And Selection process

SO, PO और Clerk के लिए IBPS ने प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की है। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य और साक्षात्कार जैसे तीन चरण शामिल हैं।

आईबीपीएस द्वारा प्रोविज़नल अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद बैंकों उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या के अनुसार नौकरियां दी जाएंगी। यह आवंटन योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर किया जाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर / मैनेजमेंट ट्रेनी, क्लर्क और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण के आधार पर यह अनंतिम आवंटन किया गया है।

How To Check IBPS Clerk, PO And SO provisional allotment List 2019

उम्मीदवार आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पाहे IBPS की वेबसाइट ibps.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में संबंधित पोस्ट के अनंतिम आवंटन नोटिस पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने के साथ ही न्यू पेज ओपन होगा, जहां पंजीकरण नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। जानकारी सबमिट करने के साथ ही आवंटन पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।