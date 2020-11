IBPS: आरआरबी ऑफिसर स्केल-2 और 3 भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी, यहां से करें डाउनलोड

IBPS RRB officer results 2020: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 और 3 के पदों पर आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए हुए उम्मीदवार, अपना रिजल्ट आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Click Here For Check IBPS RRB officer results 2020 Scale-2

Click Here For Check IBPS RRB officer results 2020 Scale-3

आईबीपीएस ने ऑफिसर स्केल 2 & 3 लिखित परीक्षा का आयोजन देश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर 18 अक्टूबर, 2020 को आयोजित करवाई थी। ईबीपीएस ऑफिसर स्केल 2 और 3 परीक्षा एकल परीक्षा है। विदित है कि आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और 3 के रिजल्ट का लिंक 24 नवंबर, 2020 से 1 दिसंबर, 2020 तक एक्टिव रहेगा. इसके बाद यह लिंक स्वतः इनएक्टिव हो जायेगा।



How To Check IBPS RRB officer Scale-2 and 3 results 2020

आईबीपीएस आरआरबी रिजल्ट 2020 देखने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट in पर जाएं या फिर ऊपर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद होम पेज पर 'click here to view your result' पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही एक नया पेज खुलेगा ,इस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि लिखें और अन्य डिटेल्स भरें। सारी डिटेल्स भरकर लॉगिन करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। रिजल्ट एक पीडीएफ फाइल में है अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंट भी ले सकते हैं।