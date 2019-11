IBPS RRB Officers Scale I, II and III Interview 2019 admit cards जारी, ऐसे करें डाउनलोड

IBPS RRB Officers Scale I, II and III Exam 2019 : बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection) (IBPS) ने ऑफिसर स्केल I, स्केल II और स्केल III परीक्षा 2019 (Officers Scale I, Scale II and Scale III Exam 2019) के इंटरव्यू एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

IBPS RRB Officers Scale I, II and III Exam 2019 : बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection) (IBPS) ने ऑफिसर स्केल I, स्केल II और स्केल III परीक्षा 2019 (Officers Scale I, Scale II and Scale III Exam 2019) के इंटरव्यू एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार आइबीपीएस ऑफिसर स्केल 1 मुख्य परीक्षा 2019 (IBPS Officer scale 1 main exam 2019) और ऑफिसर स्केल II एवं ऑफिसर स्केल III एकल ऑनलाइन परीक्षा 2019 में सफल हुए हैं, वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 29 नवंबर, 2019 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS RRB Officers Scale I, II and III Interview 2019 admit cards : ऐसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर लॉग ऑन करें

-होमपेज खुलने पर "Click Here To Download Interview Call Letter For CRP-RRB-VIII - Recruitment Of Officer Scale I, II, II" लिंक को ढूंढे

-अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें

-लॉग इन पर क्लिक करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा एडमिट कार्ड

-एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

इन लिंक से सीधे करें डाउनलोड

-https://ibpsonline.ibps.in/rrb8as1jun19/clinta_oct19/login.php?appid=979c0ba1132e2543ffa4ef5f553f5d5b

-https://ibpsonline.ibps.in/rrb8a23jun19/clinta_oct19/login.php?appid=82a99a6ec1cb0832700bcc0db1339f64

-https://ibpsonline.ibps.in/rrb8a23jun19/clint3b_oct19/login.php?appid=0cf5551a3e7fc16d5d80e62a4a160617

IBPS RRB Officers Scale I, II and III Exam 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 8 हजार 400

पद का नाम

Officer Scale I : 3381

Officer Scale II : 1746

Officer Scale III : 1174