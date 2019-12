IBPS SO Admit Card 2019 जारी, प्री परीक्षा के प्रवेश पत्र यहां से करें डाउनलोड

IBPS SO Admit Card 2019: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आज 12 दिसंबर, 2019 को विशेषज्ञ अधिकारी (SO) प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

ibps so admit card 2019: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आज 12 दिसंबर, 2019 को विशेषज्ञ अधिकारी (SO) प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने IBPS SO Bharti 2019 के लिए आवेदन किया है, वे अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट - ibps.in - पर जा सकते हैं।

IBPS SO Admit Card 2019 डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

आईबीपीएस ने 28 और 29 दिसंबर, 2019 को एसओ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके परिणाम जनवरी 2020 में घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड या तो आधिकारिक वेबसाइट से या नीचे दिए गए सीधे लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प 29 दिसंबर, 2019 तक ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

IBPS SO Admit Card 2019 ऐसे करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट - ibps.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें। लिंक आईबीपीएस वेबसाइट के एक नए पेज पर निर्देशित होगा। यहाँ आपको अपने आईबीपीएस पंजीकरण नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। प्रीलिम्स के लिए आपका IBPS SO Admit Card 2019 स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।

वे उम्मीदवार जो आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे 25 जनवरी, 2020 को आयोजित होने वाले दूसरे चरण के लिए योग्य होंगे। आईबीपीएस उन उम्मीदवारों के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करेगी, जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। IBPS इस भर्ती अभियान का संचालन एसओ के रिक्त पदों को भरने के लिए कर रहा है। अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, विधि अधिकारी, मानव संसाधन / कार्मिक अधिकारी और विपणन अधिकारी। आईबीपीएस अप्रैल 2020 में एसओ पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अनंतिम सूची जारी करेगा।