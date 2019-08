ILBS भर्ती 2019 : प्रोफेसर और अन्य पदों के लिए निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS) Job Notification : लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (Institute of Liver and Biliary Sciences) ने प्रोफेसर, सीनियर रेसिडेंट और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 21 अगस्त, 2019 तक इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।