India Post : एमटीएस सहित अन्य पदों पर नौकरी के अवसर

India Post, Rajasthan Circle : कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (Office of the Chief Postmaster General), राजस्थान सर्कल (Rajasthan Circle), जयपुर (Jaipur) ने वेबसाइट पर पोस्टल/सोर्टिंग सहायक (Postal Assistant/ Sorting Assistant), पोस्टमैन (Postman) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (Multi-Tasking Staff) (एमटीएस) (MTS) पदों पर भर्ती के लिए स्पोट्र्स कोटा (Sports Quota) के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10वीं-12वीं पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 22 पदों को भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को वेबसाइट indiapost.gov.in आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने होंगे।

समय सीमा 6 दिसंबर

अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को भरकर, जरुरी दस्तावेज के साथ 6 दिसंबर तक इस पते पर भेज दें : The Assistant Director( Rectt), O/o the chief Postmaster General, Rajasthan Circle, Sardar Patel Marg, C- Scheme, Jaipur- 302007

आयु सीमा

पोस्टल सहायक/सोर्टिंग सहायक (Postal Assistant/ Sorting Assistant), पोस्टमैन (Post) पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 27 वर्ष, जबकि मल्टी-टास्किंग स्टाफ (Multi-Tasking Staff) पदों के लिए आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क

ई-भुगतान के जरिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपए भरने होंगे। भुगतान करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है।

एआरओ पदों के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ी

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Uttar Pradesh Power Corporation Limited) (यूपीपीसीएल) (UPPCL) ने सहायक समीक्षा अधिकारी (Assistant Review Officer) (एआरओ) (ARO) के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है।

9 नवंबर अंतिम तिथि

इस भर्ती के जरिए कुल 14पदों को भरा जाएगा। इनमें से सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति (एससी) अभ्यर्थियों के लिए क्रमश: 9, 3 और 2 पद हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट upenergy.in पर लॉगिन कर 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर है। चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है।