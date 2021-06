JKSSB Recruitment 2021: पटवारी और जूनियर असिस्टेंट सहित अन्य पदों के लिए बढ़ी आवेदन की तिथि, 10 जून तक करें अप्लाई

JKSSB Recruitment 2021: जम्मू-कश्मीर सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड ( JKSSB ) ने हाल ही में विभिन्न विभागों के जिला/डिविजन/यूटी कैडर में विज्ञापित 2311 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की थी। जेकेएसएसबी ने कोरोना महामारी के चलते इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 10 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में 31 मई 2021 को जारी विभागीय नोटिस के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। काफी संख्या में उम्मीदवार लॉकडाउन की वजह से आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं। इसलिए उम्मीदवारों के अनुरोध पर विज्ञापन सं.02/2021 के माध्यम से भरी जाने वाली 2311 रिक्तियों के लिए आवेदन अब 10 जून तक स्वीकर किए जाएंगे। जेकेएसएसबी ( JKSSB ) ने इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अप्रैल 2021 को शुरू की थी। पहले चरण में आखिरी तारीख 12 मई थी जिसे बढ़ाकर 20 मई किया गया था। अब आखिरी तिथि बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है।

JKSSB Recruitment 2021

पदों का विवरण

कुल पदों की संख्या 2311

रेवेन्यू डिपार्टमेंट - 528 पद

कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट - 256 पद

डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एवं पार्लियामेंट्री अफेयर्स - 21 पद

हेल्थ एवं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट - 1444 पद

फ्लोरीकल्चर, गार्डेन्स एवं पार्क्स डिपार्टमेंट - 4 पद

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपोर्टमेंट - 52 पद

डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवेलपमेंट - 6 पद

कैसे करें आवेदन

आवेदन के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी को सबसे पहले जेकेएसएसबी ( JKSSB ) की ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारो को वेबसाइट के होम पेज पर दिये गये विज्ञापन संख्या 02/2021 के लिए अप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक क्लिक करना होगा। उसके बाद नए पेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार जरूरी क्रेडेंशियल भरें। रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड ईमेल मेल और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर संबंधित पद के लिए अपना अप्लीकेशन सबमिट करें। आवेदन पत्र की एक प्रिंट कॉपी अपने रख लें।

