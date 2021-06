JKSSB Recruitment 2021: विभिन्न विभागों में निकली सैकड़ों पदों पर भर्ती, @jkssb.nic.in से करें अप्लाई

JKSSB Recruitment 2021: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ( JKSSB ) ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत विभिन्न विभागों के जिला/मंडल /केंद्रशासित प्रदेश संवर्ग पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताािबाक विभिन्न विभागों में 503 अलग—अलग पदों पर भर्ती होनी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर 20 जून से 20 जुलाई के बीच आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जेकेएसएसबी की आधिकारिक साइट से शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया व अन्य जानकारी भी डिटेल में हासिल कर सकते हैं।

जेकेएसएसबी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक साइंटिस्ट 'ए', जूनियर एनवायरनमेंटल इंजीनियर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, फील्ड इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, डेटा ऑपरेटर, सोशल फॉरेस्ट्री के लिए कुल 503 रिक्तियां उपलब्ध हैं। भर्ती अभियान के तहत वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं विधि न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यकर्ता, क्षेत्र सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ विधि सहायक, औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं सहायक खाद्य विश्लेषक एवं अन्य पद भी भरे जाएंगे।

Read More: Saraswat Bank Recruitment 2021: प्रबंधक के पदों पर निकली भर्ती, saraswatbank.com से करें आवेदन

शैक्षिक योग्यता

सामान्य प्रशासन विभाग में कनिष्ठ सहायक पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ टाइपिंग का ज्ञान और मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जूनियर स्टेनो पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, शॉर्टहैंड और टाइप राइटिंग का ज्ञान जरूरी। अन्य पदों की शैक्षिक योग्यता की जानकारी के लिए जेकेएसएसबी ( JKSSB ) की आधिकारिक साइट पर जाकर उम्मीदवार जानकारी हासिल कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया

चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रश्न केवल अंग्रेजी में सेट किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन होगी।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 जून से 20 जुलाई 2021 तक जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट ssbjk.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार होम पेज पर जाने बाद जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज करें। आवदेन पत्र के साथ जरूरी स्वयं सत्यापित दस्तावेज भी अटैच करें। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद उसकी एक प्रिंट कॉपी अपने पास आगे के लिए रख लें।

JKSSB Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि 20 जून 2021

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021

पदों का विवरण

कुल पदों की संख्या - 503

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग - 280 पद

सामान्य प्रशासन विभाग - 200 पद

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग - 4 पद

डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स - 19 पद

Read More: APSSB CGL Recruitment 2021: ग्रैजुएट युवाओं के लिए निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Web Title: jkssb recruitment 2021 under for 503 posts in different department