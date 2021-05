UP Police SI And ASI Recruitment 2021: यूपी पुलिस में SI और ASI के 1329 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का बदला शेड्यूल, यहां पढ़ें

UPPRPB UP Police SI And ASI Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने विभिन्न शाखाओं में रिक्त SI और ASI के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के शेड्यूल में बदलाव किया है।

UPPRPB UP Police SI And ASI Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं में रिक्त SI और ASI के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पुलिस विभाग में यह भर्ती जिन ब्रांचों के लिए निकाली गई है, उनमें गोपनीय शाखा और लेखा ब्रांच शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। यह भर्ती कुल 1329 पदों पर की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मई 2021 से शुरू होगी। विस्तृत अधिसूचना का लिंक पत्रिका डॉट कॉम के पेज पर भी दिया गया है।

Click Here For Official Notification

महत्वपूर्ण तिथियां -

आवेदन शुरू होने की तिथि : 15 मई 2021

आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जून 2021

रिक्तियों का विवरण :

गोपनीय शाखा

पुलिस उप निरीक्षक - 317 पद

पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) - 644 पद

लेखा ब्रांच

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) - 358

कुल पदों की संख्या - 1329 पद

Read More: 41 डिप्टी मैनेजर पदों की वेकेंसी के लिए करें आवेदन

आवेदन शुल्क

सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपए का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है।

आयु सीमा

आवेदक की न्यूनतम आयु 21 से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की आयु, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ 33 वर्ष निर्धारित की गई है।

Read More: इंडियन नेवी में 2500 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ी एप्लिकेशन की लास्ट डेट, जल्द करें अप्लाई

शैक्षणिक योग्यता -

आवेदक का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही ओ लेवल कम्प्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए। उम्मीदवारों की कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग गति का परीक्षण भी किया जाएगा।

यूपी पुलिस एएसआई भर्ती 2021 एग्जाम पैटर्न

इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 400 अंकों की आयोजित की जाएगी। पेपर में चार पार्ट से सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक पार्ट के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं।

जनरल हिन्दी/कम्प्यूटर ज्ञान - 100 अंक

जनरल अवेयरनेस /सामायिक विषय -100 अंक

रीजनिंग - 100 अंक

मेन्टल एबिलिटी -100 अंक

Read More: भेल में निकली स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्तियां, सीधे इंटरव्यू से होगा चयन

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और टाइपिंग/आशुलिपिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सभी चरणों में पास होने वाले उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण करवाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट जारी कर, नियुक्ति दी जाएगी।

Web Title: Govt Jobs: UP Police SI And UP Police ASI Recruitment 2021 Revised Schedule